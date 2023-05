Gute Gespräche bei „Düsseldorf In“ Netzwerker trafen sich im Kesselhaus

Beste Laune versprühten etwa Moderatorin Petra Albrecht und Hans-Jürgen Tüllmann, der Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC): „Wir könnten ja jetzt so tun, als würde ich die neue Venetia, das wäre doch ein Novum, dass das eine Rentnerin macht“, sagten die beiden einhellig und lachend. Albrecht hat sich gerade nach 30 Jahren als eines der Gesichter der WDR-Lokalzeit in Düsseldorf in den Ruhestand verabschiedet.