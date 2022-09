Initiative in Düsseldorf : Netzwerk „Tasche leer – Schnauze voll!“ startet Sozialproteste

Düsseldorf Mit einer Demonstration am Donnerstag will ein neues Netzwerk namens „Tasche leer – Schnauze voll!“ aufmerksam machen auf Menschen, die mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten besonders stark zu kämpfen haben.

Ein neues Netzwerk in Düsseldorf namens „Tasche leer – Schnauze voll!“ startet am Donnerstag mit einem Sozialprotest. Um 18.30 Uhr soll eine kurze Demonstration stattfinden, die vom Grabbeplatz durch die Altstadt zur U-Bahnstation Heinrich-Heine-Allee zieht. Im Anschluss möchte das Netzwerk in Bussen und Bahnen auf die Kampagne aufmerksam machen, heißt es in der Ankündigung.