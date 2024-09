Diskussion in Düsseldorf Ein Drittel bricht die Ausbildung ab

Um noch mehr faktenbasiertes Datenmaterial für eine zukunftsfähige Gestaltung der Arbeitswelt zu besitzen, wälzten Rings (Kommunikationsdesigner), Simone Fuchs (Transformation-Coach/Analytikerin) und Patricia Semisch (Architektin) jede Menge Literatur und Studien, und verwoben die einzelnen Erkenntnisse zu einem großen Ganzen. Die Ausgangslage der Meta-Studie war klar: Die bereits jetzt angespannte Arbeitsmarktlage in den Unternehmen wird sich nicht von alleine entschärfen. Für Arbeitgeber bleibt nur die Wahl zwischen der Hoffnung auf eine sich derzeit nicht in Sicht befindliche Umkehr des Trends oder ein aktives Ergreifen, um die Bedürfnisse der jungen Generation mit den Bedürfnissen des Unternehmens in Einklang zu bringen. Die Frage lautete also: Wie wird man ein attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen, die aus Schule oder Studium in den Berufsalltag wechseln?