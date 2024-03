Landgericht Düsseldorf Neffe soll Testament seiner reichen Tante gefälscht haben

Acht Jahre nach dem Tod seiner Erbtante in Neuss wird gegen einen 65-jährigen Düsseldorfer jetzt vor dem Landgericht verhandelt. Im Blick auf ihr Vermächtnis soll er die alte Dame jahrzehntelang hofiert und nach ihrem Tod im März 2016 dann ein falsches Testament zu seinen Gunsten vorgelegt haben. Wegen Urkundenfälschung, falscher Versicherung an Eides statt und versuchten Betruges zu einem Jahr Bewährungsstrafe verurteilt, zieht er dagegen am heutigen Montag in der Berufung vors Landgericht.