Schere zwischen Arm und Reich In Düsseldorf muss doch niemand arm sein, oder?

Die evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte widmet sich mit einer neuen Veranstaltung der Schere zwischen Arm und Reich in der Stadt. Das Neanderforum wird erstmals am Samstag, 21. Oktober, mit Führung, Vortrag, Lesung, Workshops, Podiumsdiskussion und Konzert in und um die Neanderkirche stattfinden.