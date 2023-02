40 Prozent günstiger als Stadtwerke Düsseldorf Naturstrom senkt Preise für Ökostrom

Die rund 300.000 Kundinnen und Kunden des Düsseldorfer Anbieters Naturstrom haben am Donnerstagabend eine Mail erhalten, deren Betreff „Preisanpassung“ erst einmal böse Vorahnungen versprach: Schließlich hatte der Erzeuger und Anbieter von Ökostrom erst zu Beginn des Jahres die Preise „angepasst“, und zwar um fast 75 Prozent – nach oben. Jetzt aber geht es wieder in die andere Richtung: Naturstrom reduziert den Tarif für Ökostrom um acht Cent, von 52,90 auf 44,90 Cent pro Kilowattstunde. „Die aktuelle Marktentwicklung erlaubt es, unseren Strompreis zum 01.04.2023 merklich zu senken“, heißt es in dem Kundenschreiben, das unserer Redaktion vorliegt.