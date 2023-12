Wegen Netzentgelt-Erhöhung ab 2024 Bei Naturstrom steigt der Strompreis – bei den Stadtwerken Düsseldorf nicht

In dem Schreiben an die Kunden betont der Versorger, dass der neue Arbeitspreis immer noch unter der staatlichen Strompreisbremse von 40 Cent pro Kilowattstunde liegt. Eigentlich soll diese Subvention noch bis Ende März 2024 gelten. Doch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) muss sparen und will daher schon in diesem Jahr die Strompreisbremse abschaffen.