Düsseldorf : Nationalelf spendet 10.000 Euro an Armenküche

Die Nationalmannschaft hat Ende März in Düsseldorf übernachtet und trainiert. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Überraschung für die Altstadt-Armenküche in Düsseldorf: Die Hilfsorganisation bekam von der Fußball-Nationalmannschaft einen Scheck über 10.000 Euro überreicht.

Anlässlich der Länderspiele im März 2021 in Duisburg nächtigte die deutsche Nationalelf um Trainer Jogi Löw wie gewohnt in Düsseldorf. Wie schon in anderen Fällen wollten sich die Spieler auch hier für gesellschaftliche Themen stark machen, Vorbild für andere sein.

Die Nationalmannschaft und Samsung haben sich im vergangenen Jahr zusammengetan, um mit einer gemeinsamen Aktion Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Dafür wurde ein von Samsung zur Verfügung gestelltes Handy während der Länderspielreisen im Jahr 2020 mit exklusiven Behind-the-Scenes-Inhalten der Mannschaft bespielt und im Frühjahr 2021 für 2800 Euro versteigert.

Die Nationalspieler entschlossen sich dazu, das Geld an die Altstadt-Armenküche in Düsseldorf zu spenden. In dieser Einrichtung engagieren sich mehr als 60 ehrenamtliche und sechs hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, an Bedürftige jeden Tag rund 300 Mittagessen auszuteilen.

Um diese Arbeit zu würdigen, stockten die Spieler die ersteigerte Summe auf 10.000 Euro auf. Mit dieser Nachricht überraschten Oliver Bierhoff und Jonathan Tah die Vertreter der Armenküche in einem gemeinsamen Videoanruf. „Ich kann im Namen der ganzen Mannschaft sagen, dass uns genau solche Dinge am Herzen liegen. Wir haben alle Lust darauf, zu unterstützen, zu helfen und jeder trägt seinen Teil dazu bei“, sagte Tah in dem Gespräch.

Zusätzlich ließ es sich Anton Schmaus, Koch der Nationalmannschaft, nicht nehmen, selbst zum Kochlöffel zu greifen. Mit seiner Hilfe wurden an zwei Tagen 600 Essen zubereitet und an Bedürftige verteilt.

Marion Gather, Sozialarbeiterin des Projekts Altstadt-Armenküche, bedankt sich bei den Spielern: „Das hat uns sehr gefreut, das ist ja auch eine Anerkennung unserer Arbeit hier und das war wirklich eine richtig schöne Sache. Vielen, vielen Dank an alle Jungs, die da mitgemacht haben.“

(csr)