Düsseldorfer Delegation in Japan : Dieser Namenssponsor verlängert sein Engagement in Düsseldorf

Düsseldorf Beim Düsseldorfer Abend in Tokio wurde die Verlängerung unterzeichnet. Dort konnte auch die Düsseldorfer Messe gute Neuigkeiten verkünden – eine bekannte Messe bekommt einen japanischen Ableger.

Anlässlich des traditionellen Düsseldorf-Abends in der japanischen Hauptstadt Tokio haben Stadt und Messe Düsseldorf gleich zwei gute Nachrichten verkündet. So hat das japanische Technologie-Unternehmen Mitsubishi Electric am Mittwoch seinen Sponsoring-Vertrag für die Veranstaltungshalle in Oberbilk verlängert, wie die Stadt mitteilte. Die Messe gab zudem bekannt, dass die Weinmesse einen Ableger in Tokio bekommt. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) ist aktuell mit einer Wirtschaftsdelegation aus der Stadt in Japan.