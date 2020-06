Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf : Nagelkünstler Günther Uecker zu Ordnungsgeld verdonnert

Düsseldorf Nagel-Künstler Uecker sollte im Zeugenstand die Echtheit eines Sand-Bildes prüfen, das unter seinem Namen von einem Händler auf den Markt gebracht worden war. Offenbar handelt es sich bei dem Bild um eine Fälschung.

In der internationalen Kunstszene gilt Günther Uecker seit Jahrzehnten als unangefochtener Star. Doch der inzwischen 90-Jährige, der einst als Mitbegründer der Zero-Künstlergruppe und dann speziell mit seinen Nagel-Bildern zu Weltruhm kam, ist für das Düsseldorfer Landgericht bloß ein säumiger Zeuge. Weil Uecker Anfang des Monats einen Zeugentermin beim Landgericht kommentarlos geschwänzt hatte, trotz Vorladung nicht erschienen war, wurde gegen ihn jetzt ein Ordnungsgeld von 750 Euro verhängt. Das erklärte eine Sprecherin des Landgerichts am Dienstag auf Anfrage.

Nagel-Künstler Uecker sollte bei einem Zivilprozess im Zeugenstand die Echtheit eines Sand-Bildes prüfen, das unter seinem Namen von einem rührigen Händler für Kunst und Armbanduhren im Mai 2018 auf den Markt gebracht worden war. Die gutgläubige Kundin, die dem Lieferanten vertraut hatte, verlangt in ihrer Klage gegen den Händler jetzt allerdings, dass der das Bild schleunigst zurück nimmt – und ihr die damals geleistete Anzahlung von 7500 Euro erstattet. Das Sand-Bild sei nämlich nicht echt, habe sie nach dem Ankauf von einer Oberkasseler Galerie erfahren. Und der Sohn von Nagel-Künstler Uecker (der das künstlerische Werk seines Vaters verwaltet und betreut) habe das ebenfalls ausdrücklich bestätigt. Der Kunsthändler verweigerte trotzdem jede Rücknahme, schlug nach Angaben des Kläger-Anwalts sogar ein Kulanz-Angebot der Käuferin über eine reduzierte Rückzahlung von 4000 Euro aus. In der Verhandlung unter Vorsitz von Richterin Kornelia Müller beharrte er großspurig auf der Echtheit des Werkes, das angeblich sogar noch deutlich wert sei, nämlich fast 45.000 Euro. Doch auf dem Kunstmarkt sei das Werk durch die Zweifel an dessen Echtheit und durch Berichte darüber für ihn „jetzt verbrannt“.

Er wolle das Sand-Bild deshalb höchstens von Kriminalisten in Wiesbaden überprüfen und damit für echt erklären lassen. Doch beide vorgeladenen Zeugen, die zur Echtheit des Blattes etwas sagen könnten, sind beim Prozessauftakt am 8.Juni nicht erschienen. Der Uecker-Sohn gab immerhin an, er halte sich in England auf, könne deshalb der Zeugenvorladung coronabedingt nicht folgen. Doch Senior und Weltkünstler Günther Uecker soll dem Landgericht für sein Schwänzen des Gerichtstermins nicht mal eine Erklärung oder Entschuldigung geliefert haben. Ohne diese beiden echten Uecker (und womöglich die Expertise eines unabhängigen Gutachters) kann die Echtheit des angeblichen Uecker-Sand-Bildes aber nicht sicher bewertet werden. Also hat die Richterin den Vater jetzt mit einem Ordnungsgeld belegt und ihn und seinen Sohn erneut als Zeugen vorgeladen. Ob der Künstler-Star womöglich noch ein ärztliches Attest nachreicht, das sein unentschuldigtes Fehlen bei Gericht erklären könnte, bleibt abzuwarten. Der Prozess jedenfalls wird am 6.Juli um 9 Uhr vor dem Landgericht fortgesetzt.