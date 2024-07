50 Jahre hinter der Theke „Ohne mein Nähkörbchen würde ich schnell alt werden“

In 50 Jahren hinter der Theke hat Karin Houck einiges erlebt. Sie war dabei, als sich Paare kennenlernten und zusammenfanden; sie erinnert sich an Stammgäste wie etwa den, der an Karneval immer mit seiner Federboa auf der Kuchentheke saß. Aber auch an die harte Zeit während der Corona-Pandemie muss sie denken und an die große Unterstützung ihrer Stammgäste und Freunde in dieser Phase.