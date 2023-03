Demonstration geplant In Düsseldorfer Kitas folgt der nächste Streik

Verdi hat erneut zu Streiks in den Kindertagesstätten aufgerufen. Am Mittwoch sollen die Erzieherinnen und Erzieher in den kommunalen Einrichtungen ihre Arbeit niederlegen. Auch der Bereich soziale Arbeit soll betroffen sein, kündigt die Gewerkschaft an. Der Aufruf sei eine Reaktion auf ein „völlig unzureichendes Angebot“ der öffentlichen Arbeitgeber in der letzten Tarifverhandlung.