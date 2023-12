Neue Fernwärmeleitung zum Henkel-Werk Nächster Bauabschnitt beginnt am 8. Januar

Die Netzgesellschaft Düsseldorf verlegt in Benrath und Holthausen neue Fernwärme-Leitungen. Durch die Einspeisung der Kamin-Abwärme des Henkel-Kraftwerks in das Fernwärmenetz der Stadtwerke sollen künftig Haushalte im Düsseldorfer Süden mit Wärme versorgt werden. Die Arbeiten im nächsten Bauabschnitt auf der Bonner Straße zwischen Kamperstraße und Adolf-Klarenbach-Straße beginnen am 8. Januar 2024 und dauern voraussichtlich bis Ende April 2024 an, teilten die Stadtwerke mit.