Umzug in Düsseldorf Nächste Großkanzlei zieht auf die Königsallee

Die Banker gehen, die Anwälte kommen: Die Königsallee wird immer mehr zur Meile der Juristen. Jetzt meldet das Immobilien-Unternehmen Hines eine weitere Kanzlei für sein Großprojekt „Le Coeur“. Die international renommierte Rechtsanwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, die heute linksrheinisch mit rund 400 Mitarbeitern am Feldmühleplatz ansässig ist, wechselt in die Innenstadt. Im „Le Coeur“ mieten die Anwälte mehr als 11.000 Quadratmeter Büro- und Terrassenflächen an.