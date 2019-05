2500 Gäste in der Stadthalle : Nachwuchs-Handwerker bei der 70. Meisterfeier geehrt

Düsseldorf HWK-Präsident Andreas Ehlert fand lobende Worte für 846 neue Meister. Diese drei Handwerker sprechen über ihre Erfahrungen mit der Weiterbildung.

Am Osterdienstag 1949 fand in der Rheinhalle die erste Meisterfeier der Handwerkskammer statt. 70 Jahre später scheint diese Veranstaltung von ihrer Bedeutung nichts eingebüßt zu haben: 2500 Jungmeister erhielten am Sonntag in der Stadthalle im Rahmen dieses feierlichen Aktes ihre Meisterwürde. Ministerpräsident Armin Laschet würdigte die 846 Handwerker, die im vergangenen Jahr in 26 Berufen ihre Meisterprüfung machten. Eine leidenschaftliche Rede hielt auch HWK-Präsident Andreas Ehlert. „Jeder Einzelne hat mit dem Meisterbrief die schönste Form des Eigentums erworden, die man sich vorstellen kann: Bildung“, sagte Ehlert und fügte hinzu: „Hier sitzen heute 846 Könner, die die Bildungstradition und die Innovationskraft ihres Gewrks nun weitertragen, als fach- und Führungskräfte, als Ausbilder, als Unternehmern.“ Mehr Seiten B8 und C1