Club in Düsseldorf : Nachtresidenz verschiebt die Wiedereröffnung

Geschäftsführer Marcel Oelbracht in der Nachtresidenz, die in den vergangenen Monaten umgebaut wurde. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Aus dem geplanten Re-Start an diesem Freitag wird nichts: Die Nachtresidenz in Nähe der Düsseldorfer Kö reagiert auf die Corona-Lage und bleibt geschlossen. Wann wieder gefeiert wird, ist ungewiss.

Am Wochenende sollte in der renovierten „Resi“ unter 2G-Bedingungen wieder ausgelassen gefeiert und getanzt werden. Der Umbau war rechtzeitig fertig geworden, das Team stand parat, und alle waren startklar. Doch zum einen wegen der steigenden Infektionszahlen und zum anderen wegen der bevorstehenden 2G-plus-Regel für Clubs bleiben die Türen an der Bahnstraße in der Nähe der Kö weiterhin geschlossen. Erst zu öffnen und dann gegebenenfalls wieder schließen zu müssen, hätte viel gravierendere finanzielle Auswirkungen als die jetzige Entscheidung.