Nach Deckeneinsturz : Nachtresidenz startet wieder mit ersten Partys und Konzerten

Die Geschäftsführer Daniel Kutscha, Marcel Oelbracht und Gregor Schleich (v.l.) in der Nachtresidenz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ein halbes Jahr nach dem Deckeneinsturz wird erstmals wieder gefeiert. Auch bei den MTV-Awards ist der Club dabei – unter anderem Rapperin Loredana tritt auf.

Die Nachtresidenz öffnet erstmals seit einem halben Jahr ihre Türen für Partygäste. Am 22. Oktober wird die erste Party in dem Club stattfinden, in dem im März ein Deckenstück eingebrochen war. Bereits vor einem Monat hat die Diskothek für Firmenfeiern geöffnet, nun habe man sich entschieden, auch wieder ins Nachtleben zu starten, sagt Geschäftsführer Marcel Oelbracht. Ein Grund: der hohe Kostendruck aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Man wolle lieber jetzt loslegen als im Januar, wenn die Lage mitunter noch schwieriger sein könnte, so Oelbracht.

Zur Rückkehr feiert der Club eine Premiere: Zum ersten Mal findet in der bekannten Diskothek eine Ü30-Party statt. Der Ticketvorverkauf laufe gut, 500 Karten seien bereits weg. Ebenso bei der Halloween-Party am 31. Oktober, die im Rheinturm und in der Nachtresidenz stattfindet. 90 Prozent der Tische seien schon ausgebucht, so der Club-Chef. Auch eine Silvesterparty sei geplant.

Im November wird die Diskothek zudem Schauplatz der MTV Europe Music Awards und der begleitenden „MTV Music Week“, die in Düsseldorf stattfinden. In dem Club seien zwei Konzerte geplant. Am Samstag, 12. November, wird Rapperin Loredana auftreten, verrät Oelbracht, am Sonntag ein noch geheimer DJ.