Kostenpflichtiger Inhalt: Club in Düsseldorf : Nachtresidenz hakt Wiedereröffnung 2021 ab

Daniel Kutscha (links) und Marcel Oelbracht sind die Geschäftsführer Nachtresidenz. Foto: Tonight

Düsseldorf Den Betreibern des Clubs in Kö-Nähe fehlt in der Corona-Krise die Perspektive. Sie rechnen nicht damit, dass in diesem Jahr wieder bei ihnen gefeiert wird. Helfen soll nun Düsseldorfs OB Keller.