Kunst in Düsseldorf Nachtbrötchen zeigt alternative Kunst

Jetzt also eine Surfhalle, und das ist das Prinzip von Nachtbrötchen: Kunst an ungewöhnlichen Orten, aber auch in außergewöhnlicher Atmosphäre zu präsentieren – mit Musik, Party und Performance, DJ, Rapper und Klaviermusik, dazu bietet das Rheinriff dann zum warmen Wochenende auch gleich noch das passende Strandfeeling. Hinter der Idee steht das Trio André Schnaudt, Marc van der Spek und Martha Sofia Drasdo von der „Part2Gallery“ in der Altstadt. Und ja klar wurden vor allem Künstler aus dem Portfolio der Galerie eingeladen, auszustellen, „aber es sind auch viele Gastkünstler darunter, die wir gut finden“, betont Schnaudt. Ob die 70 Auserwählten nun besser oder schlechter sind als die auf der anderen Seite, müssen Experten beurteilen. Sie sind aber in der Regel mutig, provokativ, manchmal sogar revolutionär, eben anders.