Kultur-Event in Düsseldorf : Eine spannende Tour durch die Nacht der Museen

Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Schlange stehen gehört dazu. aber eben auch eine gigantische Auswahl an kulturellen Angeboten: Am Samstag gibt es viel zu entdecken bei der Nacht der Museen. Ein Tourvorschlag quer durch die Stadt.

Wer die Nacht der Museen kennt, weiß, dass man vor allem Geduld und keinen allzu ambitionierten Plan mitbringen sollte. Gerade vor den großen Museen kann es zu langen Wartezeiten von über einer Stunde oder länger kommen. So mancher Programmpunkt ist dann oft schon vorbei. Dabei bieten die 40 Veranstaltungsorte in diesem Jahr ein umfangreiches Programm, sodass es erneut schwer ist, sich vorab für etwas zu entscheiden.

Im Programmheft, das unter www.nacht-der-museen.de abrufbar ist, finden sich alle Ausstellungsorte mit Programm, außerdem die Routen der drei Bus-Shuttles, die zwischen den einzelnen Orten verkehren. Bedenken sollte man bei der Planung immer auch den Weg von einer Station zu nächsten – und hier viel Zeit einplanen, denn die Shuttles können sehr voll werden.

Natürlich bleiben Klassiker wie der Aquazoo im Nordpark, wo man viele nachtaktive Tiere zu Gesicht bekommen kann, die sonst nicht zu sehen sind, der Rheinturm, der Kunstpalast oder Schloss Benrath und viele städtische Museen sowie andere Institutionen fester Bestandteil der Nacht der Museen und das angebotene Programm lohnt auch das lange Anstehen. Auch bei den hier vorgeschlagenen Punkten ist es kaum möglich, alles zu schaffen.

Start im Westen Ein wenig außerhalb, an der Erkrather Straße 365, hat 2021 das ES365 geöffnet. Auf dem ehemaligen Fiat-Gelände können sich Kunstschaffende in über 80 Ateliers und drei großen Ausstellungsflächen auf 17.000 Quadratmetern verwirklichen. Entsprechend breit ist das hier gezeigte Angebot mit Malerei, Performance, Bildhauerei, Musik, Tanz, Literatur und Installationen. Bis 2 Uhr ist das ES365 geöffnet und theoretisch könnte man hier wohl auch den gesamten Abend verbringen. Mit dem Shuttle Bus (Linie 2) geht es zur Innenstadt. Auf dem Weg lohnt ein Blick ins Hotel Friends (Worringer Straße 94-96) mit der selbst beworbenen „größten und verrücktesten Gruppenausstellung der Stadt“. Hier ist Street-Art zu sehen.

Innenstadt Hier finden sich etliche Angebote. Exemplarisch sei hier das Maxhaus genannt. Das ehemalige Franziskanerkloster in der Schulstraße 11 bietet stündlich von 19 bis 1 Uhr halbstündige Führungen durch das Haus an. Außerdem gibt es von 20 bis 23 Uhr Bierseminare von 45 Minuten – schließlich haben Klöster traditionell eine enge Verbindung zur Braukunst. Im Klosterhof gibt es außerdem Tapas und kleine Spezialitäten.

Hafen Hier gibt es Bewegung an der frischen Luft, während man die Architektur der Stadt bestaunt: Die Hafen-Architektur-Spaziergänge starten entweder am Kai 10 und führen nur durch den Medienhafen (19 bis 23.30 Uhr, jeweils 30 Minuten) oder am Rheinturm, wo eine Auffahrt auf den Turm mit enthalten sein wird (19 bis 23.30 Uhr, jeweils 45 Minuten). Es gilt 3G.

Ebenfalls im Hafen kann man ab 22 Uhr auf dem Platz der Medien die zeichnerische Live-Performance „Nachtfarbgewächse“ von Christine Fiebig betrachten. Die hohen Fassaden werden zu Projektionsflächen für den künstlerischen Prozess, der von Saxofonist Bastian Fiebig musikalisch begleitet wird. Die Performance dauert jeweils 20 Minuten und startet zur vollen Stunde.

Galerie-Tour In Bilk sind in unmittelbarer Laufweite direkt vier Galerien mit unterschiedlichen Schwerpunkten vertreten. Das Atelier Tintenmaid (Merowingerstraße 28) hat unter dem Motto „Fem Up“! bis 24 Uhr geöffnet. Custom-Tattoos, Street Art, zeitgenössische Kunst und Illustrationen werden gezeigt. Von 20 bis 22 Uhr gibt es stündlich Poetry Slams und von 19 bis 22 Uhr eine Weinprobe vom Weinhaus Machmer im Außenbereich.

Eine Straße weiter ist die junge Galerie Kunst & Tonic (Brunnenstraße 35) mit offenem Ende Teil der Nacht der Museen. 2020 eröffnet, bietet sie Platz für Kunst von Studierenden der Kunstakademie, Profis und Autodidakten. In der Brunnenstraße 10 gibt es im Kunstraum Brunnen Malerei, Grafik und Fotos zum Thema „Vertraut und Versaut“. Und eine Tür weiter (Brunnenstraße 12) zeigt das Pretty Portal unter dem Motto „Brutal Urban“ Urban Art-Kunstfilme und von Bauhaus und Brutalismus inspirierte Kunst von Chazme und Pavel Ryzko.