Nordpark in Düsseldorf Nachschub für Hobbygärtner bei der Pflanzentauschbörse

Beim Pflanzentausch kommen die Menschen schnell ins Gespräch. Schon bevor die Pflanzen abgegeben wurden, schauten die Hobbygärtner neugierig, was die anderen mitgebracht hatten, stellten Fragen zu den Gewächsen und ließen sich Tipps für den richtigen Standort zum Einpflanzen geben. Elke Beck aus Neersen und Jaqueline Aumeide aus Düsseldorf hatten sich gerade erst kennengelernt und zeigten sich Fotos von ihren Erzeugnissen. Beide hatten komplett unterschiedliche Hintergründe als Hobbygärtnerinnen und waren begeistert von dem, was die andere erzählen konnte. Beck hatte viele Jahre auf dem Balkon gegärtnert, dann in einem Garten im Heerdter Ökotop. „Da habe ich sehr viel gelernt“, sagt sie. „Jetzt habe ich einen Riesengarten in Neersen und ich liebe es. Es macht so viel Spaß, Dinge auszuprobieren. Und ich freue mich über jedes Blümchen, das wächst“, so Beck. Ihr Steckenpferd seien die Heilkräuter.