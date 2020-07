Kommunalwahl in Düsseldorf : Bei der Stadtsauberkeit besteht Nachholbedarf

Kein seltenes Bild in allen Düsseldorfer Stadtteilen: Volle Papiercontainer, wie hier an der Berliner Allee, sind seit Jahren ein Problem in der Landeshauptstadt. Foto: Ulrich Matysik

Düsseldorf Das Ampelbündnis hat beim Umweltschutz viel auf den Weg gebracht. Das Ziel, zehn Prozent der CO2-Emissionen einzusparen, wurde früh erreicht. Aber nicht alle Probleme wurden gelöst.