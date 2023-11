Sport sorgt für Wir-Gefühl Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf verliehen — diese Promis wurden geehrt

Nachhaltigkeit, ein inzwischen inflationär gebrauchter Begriff, meint so vieles, hat individuell jede Menge Facetten: So fragt sich Sebastian Vettel, der viermalige Formel-1-Weltmeister und Vater von drei Kindern, ob es überhaupt in Ordnung ist, noch einmal ins Auto zu steigen. Nachhaltigkeit bedeutet für Anna Hiltrop, Botschafterin der Initiative Rhine-Clean-Up, Werbung zu machen für das Aufsammeln von Müll. Bundesinnenministerin Nancy Faser kauft in aller Regel regionale Produkte und sie trägt so wie Ex-Boxweltmeisterin Regina Hallmich und ihre Freundin, die Schauspielerin Tina Ruland, auf dem Roten Teppich öfter ein und dasselbe Kleid. Bei der Verleihung des 16. Nachhaltigkeitspreises (DNP) war es allerdings ein Blauer Teppich aus recycelten Materialien, über den die Gäste zur Gala in den Festsaal des Hotel Maritim gingen.

Einer der Höhepunkte des Abends war der Auftritt der 21-jährigen Sängerin Zoe Wees, die in ihren Songs („Control“, „Therapy“) ihre eigenen täglichen Ängste thematisiert. „Ich reise nur mit meiner Psychotherapeutin“, sagt sie. Bei ihren Konzerten kämpft die junge Hamburgerin für positive Veränderungen und für mehr mentale Gesundheit, die weit über die Nachhaltigkeitsszene hinaus strahlen. Sie bekam von Dr. Eckart von Hirschhausen (TV-Arzt, Moderator und Buchautor) einen Sonderpreis verliehen, weil sie für mehr Akzeptanz von seelischen Problemen und psychischer Erschöpfung ihre Stimme erhebt. Wie wichtig Nachhaltigkeit im Sektor Gesundheit ist, will der DNP-Initiator Stefan Schulze-Hausmann 2024 mit dem erstmals im kommenden Jahr vergebenen DNP-Gesundheit untermauern.