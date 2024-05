Abrissarbeiten haben begonnen Garaths erste Quartiersgarage – das ist geplant

Bereits seit den 1960er Jahren gibt es die Siedlung an der Jakob-Kneip-Straße im Burgviertel in Garath – und damit auch ein Parkhaus. Dieses hat zwar 40 Stellplätze, ist aber seit einiger Zeit teilweise gesperrt. Die Bauarbeiten der Rheinwohnungsbau laufen an den zum Unternehmen gehörenden Wohnhäusern schon seit zwei Jahren, hier wird energetisch saniert und aufgestockt. In der kommenden Woche beginnen die Abrissarbeiten an der Garage, zum 1. Mai war deshalb den Parkmietern bereits gekündigt worden.