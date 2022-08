Nachfrage in Düsseldorf steigt : Überhitzter Markt für Photovoltaik-Anlagen

Zu wenig Material und Personal trifft auf zu hohe Nachfrage: Viele Handwerksbetriebe, wie der von Georg Becker, kommen kaum noch hinterher Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Kosten für Gas, Öl und selbst Brennholz steigen und steigen. Doch was sind die Alternativen? Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen steigt auch in Düsseldorf an. Vor allem Handwerksbetriebe stellt das vor Probleme.