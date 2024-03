Wahl in Düsseldorf Nachfolge von Strack-Zimmermann im FDP-Kreisverband wurde gewählt

Seine Vorgängerin Strack-Zimmermann nahm den Kreisparteitag zum Anlass, um auf ihre Zeit an der Spitze des Kreisverbandes zurückzublicken. Mit einem Video verabschiedete sich der Kreisverband von ihr, was sichtbar für Rührung sorgte. Für Strack-Zimmermann, die auch Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags ist, steht im Juni eine andere wichtige Wahl an: Für die FDP tritt sie als Spitzenkandidatin zur Europawahl an. Ein guter Zeitpunkt, um den Stab als Kreisvorsitzende an Moritz Kracht weiter zu reichen.