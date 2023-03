Oppositionspolitiker aus Russland Nachbau der Isolationszelle von Nawalny auf dem Corneliusplatz

Alexey Nawalny ist der wohl bekannteste Putin-Kritiker. Der Oppositionelle, der die zunehmende Korruption innerhalb des Putin-Regimes offenlegte, wurde nach seiner Behandlung wegen eines Giftanschlags mit Nowitschok in Deutschland bei der Rückkehr nach Moskau 2020 direkt am Flughafen verhaftet und zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Nawalny-Sprecherin Yarmysh, die genauso wie gut 200 Demonstranten ebenfalls am Corneliusplatz war, verriet, dass die Nawalny-Anhänger in den sozialen Netzwerken aktiv sind, einen Youtube-Kanal bedienen und so viel Informationen wie möglich nach Russland schleusen, um der Staatspropaganda wenigstens ein klein wenig andere Meinung entgegenzusetzen. „Öffentliche Demonstrationen gegen Putin sind unmöglich. Wer das macht landet sofort im Gefängnis“, so Yarmisch. „Wir setzen so viele kleine Nadelstiche wie wir können.“ Dazu gehört auch die Kundgebung in Düsseldorf mit dem Zellen-Nachbau. „Wer sich einmal wie Alexey Nawalny fühlen will, kann das noch bis zum 13. März machen, denn so lange bleibt die Isolationszelle am Corneliusplatz stehen und kann betreten werden“, erläutert die Sprecherin von „Freies Russland e.V.“ Lina Witte. „Erst wenn man einmal drin gewesen ist, kann man das Ausmaß der Folter überhaupt erahnen.“