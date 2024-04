Verfahren vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht Nachbarschaftsstreit findet nach 30 Jahren ein Ende

Der Nachbarschaftsstreit in einer guten Wohngegend im Düsseldorfer Süden wegen eines illegalen Hausanbaus füllt inzwischen nicht nur jede Menge Ordner, sondern beschäftigt seit gut 30 Jahren auch das Düsseldorfer Verwaltungsgericht. Einem Richter war es nun zu verdanken, dass diese Woche in einem mündlichen Verfahren ein außergerichtlicher Vergleich zustande kam. So eine lange Verfahrensdauer sei auch für ihn ein Novum, sagte er und: „Da ist etwas gründlich schief gelaufen.“