Happy End nach kuriosem Diebstahl : Betrunkener Mann klaut Weihnachtsbaum vor Düsseldorfer Bäckerei

Weg war er! Vor der Bäckerei Puppe war am Samstagmorgen der Weihnachtsbaum verschwunden - was die Verkäuferinnen im Internet posteten. Foto: Bäckerei Puppe

Düsseldorf Am Samstagmorgen bemerkten Mitarbeiter einer Bäckerei in Düsseldorf, dass der Weihnachtsbaum vor der Filiale gestohlen worden war. Den Täter aufzuspüren, war allerdings gar nicht so schwer: Denn dieser hatte eine eindeutige Spur hinterlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Semiha Ünlü

Da rieben sich die Mitarbeiter der Bäckerei Puppe im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt erst mal ungläubig die Augen: Gegen 5.30 Uhr am Samstagmorgen bemerkte ein Fahrer der Filiale an der Pestalozzistraße als erster, dass irgendetwas anders als sonst vor Ort war. Der große Weihnachtsbaum vor dem Eingang war einfach nicht da. Nur die Lichterkette lag vor Ort.

Eine der Verkäuferinnen informierte dann den Chef Thomas Puppe, der wiederum die Polizei einschaltete. Der fiel es nicht schwer, noch vor Ort die erste Spur zu verfolgen. „Auffällig war eine Schleifspur des Baums inklusive verlorener Deko, die zu einer Garage in der Nachbarschaft führte“, sagt die 25 Jahre alte Verkäuferin auf RP-Anfrage. Ebendort klingelten dann die Polizeibeamten, anfangs allerdings erst vergeblich, denn die Klingel war auf stumm geschaltet.

Als die Polizisten später wieder zurückkamen, öffnete ihnen dann doch ein junger Mann aus der Nachbarschaft die Tür. Und gab verlegen zu, dass er wohl im angetrunkenen Zustand den Tannenbaum mit zu sich nach Hause geschleppt hatte.

Frohe Weihnachten! Der Weihnachtsbaum ist wieder da. Foto: Bäckerei Puppe