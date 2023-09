Urteil in Düsseldorf Nach Vorwurf der Vergewaltigung – Freispruch für 31-Jährigen

Ein 31 Jahre alter Gastronom ist in Düsseldorf vom Vorwurf, eine Lieferantin mehrfach vergewaltigt zu haben, freigesprochen worden. Dem Mann stehe für sieben Monate zu Unrecht erlittener Untersuchungshaft eine Entschädigung zu, befand das Landgericht in Düsseldorf am Montag. „Die Anklage beruht allein auf den Aussagen der Zeugin und da ließen sich Zweifel nicht ausräumen“, so der Vorsitzende Richter.