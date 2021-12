Nach Polizeieinsatz in Düsseldorf gestorben : Nach Tod von 24-Jährigem – Polizei sucht Zeugen

Nach Polizeieinsatz in Düsseldorf gestorben

Die Duisburger Kripo hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Am Montag ist ein 24-jähriger Mann nach einem Polizeieinsatz in Düsseldorf gestorben. Um den Fall aufzuklären, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Todesursache ist weiterhin unklar.

Die Duisburger Polizei sucht Zeugen eines Polizeieinsatzes in Bilk, nach dem ein 24-Jähriger gestorben ist. Die Düsseldorfer Beamten seien am Montagmorgen um 6 Uhr zur Kopernikusstraße gefahren – hier sollen zwei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein.