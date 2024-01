Landgericht Düsseldorf Nach Streit ins Wachkoma geprügelt – Angeklagter zu langer Haftstrafe verurteilt

Zu acht Jahren Gefängnis hat die Schwurgerichtskammer des Düsseldorfer Landgerichts am Dienstag einen 27-jährigen Angeklagten verurteilt. Er habe demnach einen Kontrahenten in einer Wohnung nahe dem Volksgarten im April 2022 nach einem Streit erst niedergeschlagen, habe ihn dann noch mit Fußtritten gegen den Kopf schwer verletzt. Und zwar so schwer, dass das Opfer bis heute in einer Art von Wachkoma liegt und nach ärztlicher Einschätzung nie wieder ein eigenständiges Leben führen wird. Der Schuldspruch gegen den teils geständigen Angeklagten erging wegen versuchten Totschlags sowie schwerer Körperverletzung.