Polizei in Düsseldorf : Nach Schießerei in Derendorf – 29-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat am Freitag einen 29-Jährigen festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Nach einer Schießerei am Mittwochabend in Derendorf hat die Polizei nun einen 29 Jahre alten Mann festgenommen. Der mutmaßliche Schütze sitzt in Untersuchungshaft.

Die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei dem Mann um den Schützen handelt und sich das Opfer und der Tatverdächtige kannten. Der in Düsseldorf wohnende 29-Jährige wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatablauf und zur möglichen Beteiligung von drei weiteren Personen dauern an, heißt es.