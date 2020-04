Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Düsseldorf : Nach Oktoberfest-Absage hoffen Schausteller weiter auf eine Kirmes

Menschenansammlungen wie bei der Kirmes 2019 sind in diesem Jahr undenkbar. Durch das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August will die Regierung eine Ausbreitung des Coronavirus unterbinden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Entscheidung in München hat keine Auswirkungen auf die Planung von Schausteller-Chef Oliver Wilmering. Er fordert aber eine klare Definition zu Großveranstaltungen. Bisher sei nur klar, dass die Einschränkungen bis zum 31. August gelten, nicht aber, was erlaubt sei und was nicht.