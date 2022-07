Nach Messerangriff in Düsseldorf : 18-Jähriger aus der Drogenszene festgenommen

Düsseldorf Drei Tage nach einem Messerangriff in der Nähe des Hofgartens hat die Polizei einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Auslöser der Tat soll ein Verkaufsstreit im Drogenmilieu gewesen sein.

Die Polizei hat am Dienstagabend unter Einsatz von Spezialkräften einen 18-Jährigen in seiner Wohnung in der Nähe des Tatorts festgenommen. Er ist dringend tatverdächtig, am vergangenen Wochenende einen 20-Jährigen in Pempelfort mit einem Messer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt zu haben.