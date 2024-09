Zwei Frauen in Düsseldorf verletzt Obdachlosenunterkünfte fordern Security nach Messerangriff

Auch in anderen Unterkünften gehört Security bereits zum Konzept. In der noch jungen Einrichtung an für suchtkranke Obdachlose – hauptsächlich Crack-Abhängige – an der Moskauer Straße etwa wurde ein Sicherheitsdienst von Beginn an eingesetzt. Auch in der Notschlafstelle Ariadne für Frauen und Mütter mit Kindern sind Sicherheitsleute vor Ort. In den Tagesstätten aber ist das noch eher ungewöhnlich.