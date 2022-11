Vorfall in Düsseldorf : Nach Handgemenge in U76 – Rheinbahn prüft Einsatz von Bodycams

Nach Handgemenge in U76 – Rheinbahn prüft Einsatz von Bodycams

Vorfall in Düsseldorf

Düsseldorf Nach einem strittigen Vorfall in Düsseldorf prüft die Rheinbahn nun, ob die Kontrolleure künftig Kameras dabei haben sollen. Ein Handgemenge zwischen einem Fahrgast und drei Mitarbeitern ist weiterhin ungeklärt – laut Rheinbahn haben die Kontrolleure aus Selbstschutz gehandelt, eine Zeugin schildert einen anderen Ablauf.

Nach Handgreiflichkeiten bei einer Ticketkontrolle prüft die Rheinbahn nun den Einsatz von Bodycams. Auseinandersetzungen zwischen Fahrgästen und dem Personal seien zwar selten, könnten aber nie ganz ausgeschlossen werden, sagte ein Rheinbahn-Sprecher am Montag. Die Videoaufnahmen aus den Kameras, die die Mitarbeiter am Körper tragen sollen, könnten in Zweifelsfällen zur Aufklärung beitragen.