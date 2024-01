Nach Großbrand in Düsseldorf Vermisste Katze Basya ist wieder da

Bei dem Großbrand am 23. Dezember waren zwei Frauen um das Leben gekommen und 22 weitere Menschen verletzt worden. Insgesamt waren 140 Feuerwehr- und rund 60 Rettungsdienstkräfte notwendig, um den Einsatz zu bewältigen. Die 48 in dem Doppelhaus gemeldeten Menschen wurden unter anderem bei Freunden sowie in Hotels untergebracht. Die Stadt hat inzwischen neue Wohnungen für die Betroffenen gefunden.