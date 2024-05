Nach Explosion in Düsseldorfer Kiosk Polizei hat Hinweise auf mögliches Tatmotiv und mutmaßlichen Täter

Unweit des Mehrfamilienhauses, in dessen Untergeschoss in einem Kiosk ein verheerendes Feuer ausgebrochen und es zu einer heftigen Explosion gekommen war, hat ein Mann ein rotes Herz auf den Boden gesprayt. Andere haben Kerzen und Blumen auf das Herz gelegt. Es sind nicht nur direkte Anwohner, Bekannte, Verwandte und Freunde, die um die drei Toten trauern. Viele Menschen im nahe Grafenberg gelegenen Düsseldorfer Szeneviertel Flingern sind tief berührt. Und sie alle wollen Antworten, um ihre Trauer besser verarbeiten zu können - insbesondere nachdem die Polizei Brandbeschleuniger entdeckt hat, deutet vieles auf ein absichtlich gelegtes Feuer hin. „Warum kam es zu der gewaltigen Explosion? Hat das wirklich jemand gewollt?“, will eine junge Frau wissen, die sich neben das Herz auf den Boden gesetzt hat.