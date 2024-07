In Düsseldorf verschwinden die Fanzonen Nach der EM bekommt die Arena ihre Sitzschalen zurück

Gleich am Morgen nach dem Finale hat der Abbau der Fanzonen am Burgplatz und am Schauspielhaus begonnen. Wo bis zu 5000 beziehungsweise 2000 Besucher Platz hatten, wuseln nun und in den nächsten Tagen die Arbeiter mit ihren Hubwagen und Gabelstaplern herum, um das Material auf und in Fahrzeuge zu verladen.