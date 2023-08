Gutachten erstellt Warum es im Düsseldorfer Landtag gebrannt hat

Laut Kuper hatte sich der Qualm bei dem Brand am 11. Juni durch einen Lüftungsschacht verbreitet. Alles sei von einer „dicken Rußschicht“ überzogen gewesen. Die Schächte habe man säubern können, aber in der Klimaanlage sei der Ruß so tief drin, „dass sich eine Reinigung als nahezu unmöglich und letztendlich unwirtschaftlich erwies“. Der Schaden sei „beträchtlich“, so Kuper. Eine konkrete Summe nennt er in seinem Schreiben nicht.