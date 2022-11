Gefängnisseelsorger Reiner Spiegel : Dieser Mann war 38 Jahre lang im Knast

Reiner Spiegel sich nicht nur als Seelsorger um Inhaftierte gekümmert, sondern sich auch mit dee Gefängnisverein für sie eingesetzt. Foto: Anne Orthen (orth)

1980 ist Reiner Spiegel im Dom zu Köln zum Priester geweiht worden. Seine Gemeinde fand er hinter den dicken Mauern der Ulmer Höh‘. Jetzt geht der inzwischen 70-jährige Gefängnisseelsorger in den Ruhestand.

Düsseldorf. Das sperrige, bürokratische Wort Justizvollzugsanstalt, kurz JVA, nutzt Reiner Spiegel selten. Wenn er davon spricht, wo er mehr als 38 Jahre lang als Seelsorger gewirkt hat, dann redet er vom Knast. Dort, in der Düsseldorfer JVA, hat er männliche Jugendliche und Erwachsene begleitet, vielfach über Jahre. Jetzt, mit 70, ist er in den Ruhestand gegangen.

Studiert hatte er katholische Theologie in Bonn, im Kölner Dom ist er 1980 zum Priester geweiht worden. Doch Gemeindepfarrer habe er nie werden wollen, Jugendseelsorger hingegen schon. 1983 wird er Diözesankaplan der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) im Erzbistum Köln. Aber das ist nur eine halbe Stelle. In der anderen Zeit sollte er Religionslehrer an einer Berufsschule werden. Dazu kommt es nicht, weil es, so erinnert sich Spiegel, Streit gab zwischen dem Land und den Kirchen. mit der Folge, dass keine Priester als Religionslehrer eingestellt wurden. Und dann habe der damalige Präses der KAB zu ihm gesagt: „Wäre nicht Knast etwas für Dich?” Spiegel wagt den Wechsel, auch weil er in den 1970er Jahren schon mal einen straffälligen Jugendlichen begleitet hatte, und weil er zuhören kann.

Info Gefängnisverein sucht Ehrenamtler Aufgabe Der katholische Gefängnisverein, dessen Geschäftsführer Spiegel war, betreut Inhaftierte insbesondere vor der Entlassung, hält Kontakt und hilft etwa bei Amtsangelegenheiten. Vorbereitende Kurse für Ehrenamtliche Helfer beginnen im Januar. Anmeldung und Infos unter www.gefaengnisverein.de

Reiner Spiegel hat viele Geschichten gehört, zahlreiche Schicksale miterlebt, aber er muss seine Erlebnisse so schildern, dass sich keiner wiedererkennt. Er hat die Schweigepflicht – und das Schweigerecht. Die Insassen wissen das. Viele wollten auch deshalb mit einem Geistlichen reden, weil er nichts weitersagen darf. Aber das sei es nicht nur. Es ist, sagt Spiegel, die Suche nach Beistand. „Die Kirche hat im Knast einen deutlich höheren Stellenwert als draußen. Wir sind sehr beliebt.“

Und wenn Strafgefangene reden, dann selten über ihre Straftaten. Sie wollen von ihrem Leben erzählen. Von der Angst und den Nöten, die sie haben. Und von all dem „Mist“, von Alkohol und Drogen, von den vielen Prügeln, von dem Streit, dem Zank, der Gewalt in der Familie, vom schulischen Versagen und vom Missbrauch. „Bei jedem zweiten Jugendlichen, der in den Knast kommt, gibt es sexuellen Missbrauch, nicht selten erst als Opfer, dann als Täter.“ Das jedenfalls ist Spiegels Erfahrung nach fast vier Jahrzehnten Seelsorge.

„Und dann wird geweint“. Tränen fließen oft im Knast, sagt Spiegel, hinter verschlossenen Türen, keiner soll sie sehen. Vielfach hat er das erlebt: den emotionalen Zusammenbruchm auch vermeintlich schwerer Jungs. Vor allem, wenn sie das erste Mal in der Zelle sitzen, wenn die Tür zugefallen ist. Dann scheinen die Wände näher zu kommen, scheint die Decke sich zu senken. Ein ohnmächtiges Gefühl der Beklemmung setze ein.

Armut allein, sagt Spiegel, führe nicht in die Kriminalität, soziale Verwahrlosung oft schon. Immer häufiger habe er in den vergangenen Jahren beobachtet, dass Kinder aus vermeintlich gutem Hause und mit Abitur im Knast landen. Auch sie erzählten ihm von Einsamkeit, davon, dass sie nur als störend gelten. Spiegel erinnert sich, wie er einen dieser Jugendlichen nach der Haft nach Hause begleitet hat, zu den Eltern. Großbürgerlich, mondän und „ein eiskalter Kühlschrank“. Dem jungen Mann riet er dann, er möge so weit weg studieren wie nur möglich.

Viele, die in den Knast kommen, haben das Grundgefühl, nicht dazuzugehören, sagt Spiegel, dass sich keiner für sie interessiere. Und dass ihnen letztlich keiner vergebe, auch nach der Haftstrafe nicht. An ihn, den katholischen Geistlichen, hätten sich auch Angehörige anderer Religionen gewandt. Spiegel erzählt davon, wie muslimische Gefangene ihm gesagt hätten, sie kämen sowieso in die Hölle. Ihnen und anderen habe er dann die Botschaft eines gütigen, eines verzeihenden Gottes nahebringen können. „Gott nimmt jeden an.“

Das spende tatsächlich Trost. Natürlich verfange das nicht immer, aber hinter Knastmauern werde mehr geglaubt als man sich dies allgemein so vorstelle. Viele Inhaftierte hätten ihm berichtet, dass sie in die Kirche gingen, aber so, dass sie keiner dabei sieht.

Er sei kein Besserwisser, sagt Spiegel. Oft sei er fast flehentlich gefragt worden: „Was soll ich tun?“ Er habe dann sagen müssen, dass er es auch nicht wisse, aber dass man gemeinsam daran arbeiten könne. Zeitlebens hat sich Reiner Spiegel auch politisch für Strafgefangene engagiert, war aktiv unter anderem im Bundesvorstand der Gefängnisseelsorge, in der Katholischen Bundes-Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe (KAGS), und er war von 1993 bis 2015 Geschäftsführer des katholischen Gefängnisvereins Düsseldorf. Man habe so auch an Gesetzesänderungen mitwirken können, so dass es gerade für jugendliche Straffällige auch andere Maßnahmen gibt als nur das Wegschließen. Für Reiner Spiegel ist klar: Wer im Knast ist, der will raus – und nie wieder hinein. „Wenn sich die Lebenslage aber nicht ändert, es keine Perspektive gibt, wenn draußen wieder die Kumpels und die Drogen warten, dann haben viele keine Chance.“

