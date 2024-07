My Jewellery in Düsseldorf Schmuckboutique wird Untermieter von Aldi in der Altstadt

Das Sortiment besteht vor allem aus Schmuck, dazu gibt es Bademode und Bekleidung wie beispielsweise Jeansröcke in Leopardenmuster. Zu den Schmuck-Bestsellern zählen einfache kurze Ketten, die um die 20 Euro kosten. In Düsseldorf wird sich My Jewellery in der Nähe von Gastronomie ansiedeln, die zur jungen Zielgruppe passt: der Burgerladen Five Guys und das Café Birdie & Co. sind um die Ecke. Ein deutscher Wettbewerber des Modeschmuckunternehmens ist Bijou Brigitte. Die Hamburger haben schon drei Filialen in der Stadt, die vierte wird in Kürze im Kö-Bogen II eröffnen.