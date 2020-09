Gerichtsverhandlung in Düsseldorf : Mutter und Tochter sollen Kleidung für 15.000 Euro gestohlen haben

Gerichtsverhandlung in Düsseldorf

Düsseldorf Eine ehemalige Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts steht mit ihrer Mutter vor dem Düsseldorfer Amtsgericht, weil die beiden den Arbeitgeber der Tochter um Kleidung im Gesamtwert von 15.000 Euro bestohlen haben sollen, um diese dann weiterzuverkaufen.

Das besondere Verhältnis einer Tochter (26) zu ihrer Mutter (51) beschäftigt am Dienstag das Düsseldorfer Amtsgericht. Im Zentrum eines Strafprozesses wegen Diebstahls gegen beide steht dabei ein Plan, den die Frauen gemeinsam ausgeheckt und heimlich durchgeführt haben sollen – zu Lasten eines Bekleidungsgeschäfts in der Innenstadt. Dort arbeitete die Tochter rund ein Jahr lang an der Kasse – und schob laut Anklage ihrer Mutter offenbar bergeweise Bekleidung zu – ohne jede Bezahlung. Der Gesamtschaden soll bei fast 15.000 Euro liegen.