Fall vor Amtsgericht Düsseldorf : Mutter soll sich Corona-Hilfe erschwindelt haben

Düsseldorf Die 34-Jährige soll sich 9000 Euro aus dem NRW-Corona-Soforthilfeprogramm für Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige erschwindelt haben. Zum Stichtag soll sich gar kein Gewerbe betrieben haben.

Die Frau aus einem südlichen Stadtteil lebt offiziell vom Verkauf von Backwaren und alkoholfreien Getränken. Dafür hätte sie – wie auch hunderte anderer Kleinstunternehmer in Düsseldorf – die NRW-Soforthilfe in Anspruch nehmen dürfen. Stichtag dafür war das Jahresende 2019. Wer vorher schon ein Kleingewerbe angemeldet hatte, durfte mit 9000 Euro Hilfsgeld rechnen. Nur vier Tage nach ihrem Antrag war das Geld auch bereits auf ihrem Konto. Allerdings fiel ihrer Bank dann auf, dass auf dem Konto der 34-Jährigen bis Ende 2019 keinerlei gewerbliche Umsätze verbucht worden waren. Denn erst am 9. Januar 2020 hatte sie ihr Gewerbe angemeldet, es ab dem 13. Januar dann auch aufgenommen. Bis dahin waren lediglich Kindergeldzahlungen auf ihrem Konto eingegangen, die stets direkt danach in bar abgehoben worden sind.