Gericht entscheidet diese Woche Mutter in Düsseldorf erstochen – Sohn soll in Psychiatrie bleiben

Nach einem tödlichen Messerangriff auf seine Mutter soll ein heute 59-jähriger Düsseldorfer in der Psychiatrie untergebracht werden. Über dieses sogenannte Sicherungsverfahren wird am Mittwoch vor dem Düsseldorfer Landgericht verhandelt. Der Mann ist psychisch krank, deshalb kommt eine Anklage im klassischen Sinn nicht in Frage. Das Gericht wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft lediglich über die Unterbringung des 59-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung entscheiden.