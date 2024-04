Herwig F. aus Düsseldorf Mutmaßlicher China-Spion infiltrierte jahrelang Ingenieure der Uni Duisburg

Etwa zwei Monate, bevor Herwig F. mit seiner Frau Ina in der gemeinsamen Wohnung in Düsseldorf wegen Spionageverdachts verhaftet wurde, hielt der Ingenieur einen Vortrag bei einem Netzwerktreffen des Landes Nordrhein-Westfalen. Unter dem Motto „Erfolgreiche Forschung und Innovation in Europa“ kamen Mitte Februar 300 Menschen auf Einladung von Zenit zusammen – der Innovationsagentur des Landes, getragen von Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium.