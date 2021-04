Inzidenz wieder unter 100 : Düsseldorf muss vorerst wohl keine Corona-Notbremse ziehen

Düsseldorf Die Zahl der Neuinfektionen ist am Montag wieder knapp unter die kritische Grenze gefallen – falls es wegen der Feiertage nicht noch Nachmeldungen gibt. Nach aktuellem Stand müsste Düsseldorf zumindest in dieser Woche den Coronaschutz nicht verschärfen.

Düsseldorf muss wohl zumindest in der laufenden Woche nicht die sogenannte Notbremse im Coronaschutz ziehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel am Montag erneut unter die kritische Grenze von 100, nachdem sie zwei Tage knapp darüber gelegen hatte.

Die Notbremse muss aber laut der Landesverordnung nur verhängt werden, wenn die kritische Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird. Sie tritt dann zwei Werktage später in Kraft und bedeutet unter anderem verschärfte Kontaktbeschränkungen und eine Rückkehr zum Abhol-System für große Teile des Einzelhandels.

Die Inzidenz hat sich allerdings auch in Düsseldorf deutlich nach oben entwickelt. Der städtische Krisentab dürfte daher am Dienstag auch ohne Handlungsdruck durch die Notbremse erneut über die Lage beraten. Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche hatte zuletzt betont, dass nicht nur die Inzidenz, sondern etwa auch die Lage in den Krankenhäusern in die Bewertung einfließt. 110 Coronainfizierte werden derzeit in den Düsseldorfer Krankenhäusern behandelt, davon 34 auf Intensivstationen. Das ist der höchste Wert seit Anfang Februar.