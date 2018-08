Düsseldorf muss sich für noch heißere Sommer rüsten

Forscher erwarten immer mehr heiße Sommer - auch in Düsseldorf. Der Rhein in der Landeshauptstadt war, wie hier vor wenigen Wochen, in diesem Jahr stellenweise ausgetrocknet. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Klima-Experten sagen für Düsseldorf langfristig an mehr als 40 Tage im Jahr über 30 Grad voraus. Gesucht sind Lösungen, die der Stadt und den Menschen Schatten und Abkühlung bringen. Ein Überblick.

Wie schneidet der bisherige Sommer im Vergleich ab? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von einer Hitzewelle, wenn mindestens an fünf Tagen Temperaturen ab 30 Grad herrschen, dabei ist ein Tag Unterbrechung möglich. Danach dauerte die vorige Hitzewelle 18 Tage, vom 23. Juli bis 9. August, mit vier Unterbrechungstagen. Im Vergleich dazu waren es im so genannten Jahrhundertsommer 2003 nur zwölf Tage. Als belastend empfinden viele Menschen Nächte, bei denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad absinken. Die Experten sprechen dann von tropischen Nächten. An der Wetterstation in der Innenstadt (Eulerstraße) wurden von April bis 9. August sieben Tropennächte erfasst. Dieses Phänomen betrifft besonders stark das Stadtzentrum. „Dort geben Gebäude und der Asphalt noch in der Nacht gespeicherte Hitze ab“, sagt Stefan Wenzel vom Umweltamt. Dagegen wurde an der offiziellen Wetterstation des DWD am Flughafen, die am Stadtrand liegt, lediglich eine Tropennacht erfasst.