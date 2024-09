Deckenschäden in vielen Klassenräumen Muss das Berufskolleg in Düsseldorf-Bilk abgerissen werden?

An den abgehängten Unterdecken hatten Fachleute in den Herbstferien 2023 entdeckt, dass sich unter anderem Platten verschoben hatten, auch Wölbungen waren seinerzeit zu sehen. Die Dependancen der Schule an der Suitbertus- und Martinstraße waren davon nicht betroffen. Ein Teil der rund 2600 Schüler war daraufhin vorübergehend in Distanz unterrichtet worden. Als Ausweichquartier war seinerzeit die Immobilie an der Franklinstraße hergerichtet worden.